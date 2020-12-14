В музей Нового Иерусалима привезут экспозицию картин Питера Брейгеля — младшего

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В музей Нового Иерусалима привезут экспозицию картин Питера Брейгеля — младшего и его современников из частных коллекций.
В музей Нового Иерусалима привезут экспозицию картин Питера Брейгеля — младшего
  • © Пресс-службы правительства Московской области

Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо», — сказала вице-губернатор.

На выставке будет представлено 70 картин, две из них уникальны, добавила Наталья Виртуозова.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.

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