Умер заслуженный артист России Айдар Хафизов

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Хафизов скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

«Сегодня на 78-м году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ха­фи­зов Ай­дар Садриевич», — говорится в сообщении.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Гражданская панихида состоится 14 декабря на площади перед театром им. Камала.

12 декабря в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

Прощание с артистом состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря. Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище.