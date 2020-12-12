Матвиенко назвала смерть Гафта тяжёлой утратой для российской культуры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала смерть актёра театра и кино, театрального режиссёра, народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

«Это тяжёлая утрата для российской культуры, служению которой Валентин Иосифович посвятил свою жизнь. Выдающийся актёр и мастер художественного слова, он во всём был настоящим и искренним — на сцене, на экране, на страницах книг, в словах стихотворений и острых эпиграмм», — цитирует РИА Новости телеграмму с соболезнованиями спикера.

Она отметила, что Гафт обладал «ярким, самобытным талантом и особенной энергетикой».

«Каждая из его ролей сыграна по-своему уникально и неповторимо», — подчёркивается в телеграмме.

Матвиенко также добавила, что творчество Валентина Иосифовича было неоднократно отмечено высокими государственными наградами.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.