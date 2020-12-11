Режиссёр фильма «Вечный зов» назвал Николая Иванова талантливым актёром

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Владимир Краснопольский поделился в беседе с RT воспоминаниями о народном артисте России Николае Иванове.

«Я могу сказать только одно: и по человеческим качествам, и по таланту таких актёров становится с каждым днём всё меньше, меньше и меньше. И скоро оскудеет русская земля на талантливых актёров, таких как Коля Иванов», — рассказал он.

Краснопольский отметил, что их «свела судьба три года назад».

«Мы не виделись 40 лет. Я позвонил ему, сказал, кто я, предложил сыграть проводника в вагоне. Мне нужен был такой тёплый, русский человек... И мы встретились на перроне, он был одет проводником, я подошёл к нему, мы обнялись и долго стояли обнявшись. Я его запомню сейчас по Ивану (роль Иванова в «Вечном зове». — RT) и по этому маленькому кусочку, который он сделал у вагона, просто сказал три фразы, а эпизод играл», — поделился режиссёр.

По его словам, зритель потерял одного из талантливейших актёров.

Народный артист России Николай Иванов, исполнивший главную роль в советском многосерийном фильме «Вечный зов», скончался в возрасте 77 лет.