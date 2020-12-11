Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии

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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр находился в 618 км к северо-востоку от города Фангареи.

Очаг залегал на глубине 97,8 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.

Ранее сообщалось, что в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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