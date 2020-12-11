Вильфанд рассказал об образовании льда на реках в Европейской России

Короткая ссылка
В Европейской России холодная погода привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал об образовании льда на реках в Европейской России
  • Reuters

«Процесс ледообразования идёт на Москва-реке у Звенигорода. На водохранилищах Волжско-Камского каскада, на Урале и реках всего бассейна толщина льда составляет от 8 до 42 сантиметров. Холодная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале привела к тому, что там уже замерзло водохранилище и сами реки и притоки. Ледообразование отмечается на Дону», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

По словам синоптика, на водохранилищах Северо-Западного федерального округа толщина льда составляет от 9 до 20 сантиметров.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что с 14 декабря на территории европейской части России начнётся мощное потепление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить