Вильфанд рассказал об образовании льда на реках в Европейской России

В Европейской России холодная погода привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Процесс ледообразования идёт на Москва-реке у Звенигорода. На водохранилищах Волжско-Камского каскада, на Урале и реках всего бассейна толщина льда составляет от 8 до 42 сантиметров. Холодная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале привела к тому, что там уже замерзло водохранилище и сами реки и притоки. Ледообразование отмечается на Дону», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

По словам синоптика, на водохранилищах Северо-Западного федерального округа толщина льда составляет от 9 до 20 сантиметров.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что с 14 декабря на территории европейской части России начнётся мощное потепление.