У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Эпицентр находился в 381 км к северу от столицы королевства. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали. Ранее в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5.