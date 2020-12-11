У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Эпицентр находился в 381 км к северу от столицы королевства.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
Ранее в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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