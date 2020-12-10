Синоптики назвали самый снежный день в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT сказала о том, что самым снежным днём в столичном регионе на следующей неделе будет 15 декабря.

«В ближайшие два дня погоду в столичном регионе ещё будет определять антициклон. Хотя его центр будет располагаться над Верхней Волгой, но атмосферное давление и в пятницу, и в субботу будет ещё довольно высоким: на 12—13 единиц выше нормы для декабря. Ночи будут сохраняться ещё довольно холодными. В ночь на 11 декабря минимальная температура в Москве — -9...-11 °С, по области — до -13 °С, в пониженных местах может быть -16 °С. Дневная температура останется на уровне -5 °С, по области — от -4 до -9 °С. 12 декабря при переменной облачности у нас осадков ещё не ожидается. Практически температурный фон останется таким же, как в пятницу», — подчеркнула специалист.

Позднякова отметила, что более кардинально погода будет меняться в воскресенье.

«Дневная температура в городе останется на уровне -5 °С, по области — от -3 до -8 °С. Но во второй половине дня уже может собраться слабенький снежок, это будет начало долгожданного для многих снегопада... 14 декабря уже местами небольшой снежок будет припускать в течение всех суток, температура продолжит повышаться. Минимальная в Москве — от -4 до -9 °С. И днём — -1...-6 °С. Наиболее снежным будет день 15 декабря. Время от времени будет приниматься снег от небольшого до умеренного. Ночь станет ещё теплее — -3...-8 °С. Дневная температура — слабоотрицательная, то есть от 0 до -5 °С», — добавила метеоролог.

По её словам, в конце рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет ниже климатической нормы примерно на 4 °С, а к 15 декабря температурный режим практически вернётся в норму.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на европейской части России.