Библиотеки Москвы проведут серию онлайн-мероприятий для детей

Парки, музеи, библиотеки и культурные центры Москвы проведут серию онлайн-мероприятий для детей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы мастер-классы по вокалу и танцам, уроки иностранных языков, лекции о новогодних традициях и сказочные представления.

В частности, библиотека №181 приглашает отметить День Героев Отечества 9 декабря — состоится онлайн-беседа и презентация «Подвигу жить в веках».

Научиться делать красивые снежинки помогут преподаватели дома культуры «Юность» — урок состоится 13 декабря.

Лекцию «Что такое Новый год?» проведёт библиотека №193 10 декабря, а Центральная библиотека №21 покажет спектакль «Красная Шапочка» 11 декабря.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут по музею-заповеднику «Царицыно».