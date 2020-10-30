На портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут по музею-заповеднику «Царицыно»

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На портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».
На портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут по музею-заповеднику «Царицыно»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Виртуальную прогулку разработали на основе архивных материалов, газетных хроник и археологических исследований.

«Во время виртуальной прогулки по «Царицыну» пользователи узнают, откуда появился термин «воздушные сады», в честь кого один из прудов называют Керковским, где в парке сейчас выращивают инжир и гранаты и многие другие интересные детали», — заявил Сергей Шакрыл, куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в Департаменте информационных технологий.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что новая онлайн-викторина «Бульдозер-квест», посвящённая истории неофициального искусства в СССР, появилась на портале «Узнай Москву».

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