Роман Мадянов рассказал о новых проектах

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Заслуженный артист России Роман Мадянов рассказал о новых проектах.
Роман Мадянов рассказал о новых проектах
  • РИА Новости

«Я сейчас в Геленджике, на съёмках. Радует, что работа меня ещё посещает, и это замечательно. Театр «посещает» сейчас в меньшей степени. Жизнь очень непростая, нелёгкая, но тут не жаловаться надо — дело не в этом. Вот в кино сейчас, к счастью, осторожно, аккуратненько, но продолжаем работать, и пока есть небольшие намётки», — заявил он в беседе с ФАН.

Название фильма актёр не озвучил, но отметил, что жанр семейный.

Кроме того, Мадянов отметил, что планирует встречать Новый год дома.

Ранее актёр Государственного театра юных зрителей им. А.А. Брянцева Фёдор Федотов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о фильме «Серебряные коньки».

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