Спасатели предупредили об аномальных холодах на востоке Нижегородской области

Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в восточной половине Нижегородской области с 9 по 12 декабря.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже на семь и более градусов, чем климатическая норма, которая составляет -6...-8 °С.

По оценке спасателей, из-за таких погодных условий растёт вероятность возникновения ЧС. Так, возможны аварии на системах ЖКХ.

Ранее, как сообщало URA.RU, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о погоде в Екатеринбурге и сравнила прогноз с данными по Москве.