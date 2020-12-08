Спасатели предупредили об аномальных холодах на востоке Нижегородской области

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Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в восточной половине Нижегородской области с 9 по 12 декабря.
Спасатели предупредили об аномальных холодах на востоке Нижегородской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже на семь и более градусов, чем климатическая норма, которая составляет -6...-8 °С.

По оценке спасателей, из-за таких погодных условий растёт вероятность возникновения ЧС. Так, возможны аварии на системах ЖКХ.

Ранее, как сообщало URA.RU, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о погоде в Екатеринбурге и сравнила прогноз с данными по Москве.

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