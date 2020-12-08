Климатолог рассказала о погоде в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о погоде в Екатеринбурге и сравнила прогноз с данными по Москве.
Климатолог рассказала о погоде в Екатеринбурге
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник Москва побила рекорд 2002 года по высоте атмосферного давления. Из-за антициклона оно составило 768,7 мм ртутного столба.

«В Екатеринбурге часто прогноз по Москве. Антициклон — это как раз высокое давление с нисходящими токами воздуха. Но оно, конечно, для такой температуры уникально. Обычно при таком давлении температура всё-таки значительно ниже. Мне кажется, ночные будут сильно низкие. Готовьтесь», — сказала Пестрякова.

В ближайшее время дневные температуры в Екатеринбурге могут составить -6...-8 ˚С, ночью до -14 ˚С.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить