Климатолог рассказала о погоде в Екатеринбурге

Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о погоде в Екатеринбурге и сравнила прогноз с данными по Москве.

Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник Москва побила рекорд 2002 года по высоте атмосферного давления. Из-за антициклона оно составило 768,7 мм ртутного столба.

«В Екатеринбурге часто прогноз по Москве. Антициклон — это как раз высокое давление с нисходящими токами воздуха. Но оно, конечно, для такой температуры уникально. Обычно при таком давлении температура всё-таки значительно ниже. Мне кажется, ночные будут сильно низкие. Готовьтесь», — сказала Пестрякова.

В ближайшее время дневные температуры в Екатеринбурге могут составить -6...-8 ˚С, ночью до -14 ˚С.

Ранее в беседе с НСН ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.