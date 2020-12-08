Белоголовцев оценил роль Супонева в развитии детского телевидения в России
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«Он был идеальным ведущим детских программ. До сих пор его никто в этом не переплюнул. Именно детского телевидения сейчас и нет, есть программы на каких-то специальных каналах, но это не то, на мой взгляд», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, Супонев был прекрасным человеком и чудесным другом.
Как отметил Белоголовцев, Супоневу не нашли замену просто потому, что это было невозможно.
Телеведущий погиб 8 декабря 2001 года.
Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor поделился воспоминаниями о программе «Городок».