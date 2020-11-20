Актёр Юрий Стоянов поделился воспоминаниями о программе «Городок».

«Не было ли желания возродить «Городок»? Желания возродить не было никогда. «Городок» — это не программа сама по себе. «Городок» — это прежде всего актёрская пара — Илья Олейников и Юрий Стоянов. И если умирает один из членов команды, продолжать нет смысла», — заявил артист в беседе с Inforeactor.

По словам артиста, он всегда опирался на эту программу и обыгрывал её персонажей в других обстоятельствах.

Как отметил Стоянов, самой передачи быть не может, но может быть нечто похожее, что-то стоящее на её фундаменте и опирающееся на неё.

Ранее актриса Карина Гурьева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Юрием Стояновым.