Гидрометцентр рассказал о ситуации со снегопадами в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по поводу снегопадов в Москве.

«До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов. Нельзя исключать, что с воскресенья небольшой снежок может начать выпадать», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что осадки ожидаются в количестве 1—2 мм, что не позволит образовать снежный покров в столице.

Как пояснил синоптик, отсутствие снега связано с мощным антициклоном.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и с температурой до -14 °С.