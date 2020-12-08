Гидрометцентр рассказал о ситуации со снегопадами в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по поводу снегопадов в Москве.
Гидрометцентр рассказал о ситуации со снегопадами в Москве
  • РИА Новости

«До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов. Нельзя исключать, что с воскресенья небольшой снежок может начать выпадать», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что осадки ожидаются в количестве 1—2 мм, что не позволит образовать снежный покров в столице.

Как пояснил синоптик, отсутствие снега связано с мощным антициклоном.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и с температурой до -14 °С. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить