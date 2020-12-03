Синоптики прогнозируют «марсианскую» погоду в Москве на следующей неделе
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- РИА Новости
«Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы», — цитирует РИА Новости специалиста.
По его словам, температура будет с каждым днём падать.
«И на следующей неделе температура упадёт ночью до -9…-14 °С, днём — -3…-8 °С. Впереди нас ждёт преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода», — сказал он.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что количество осадков в Москве в декабре будет около или ниже нормы.
Специалисты отметили, что ожидать большого количества снега в столице не стоит.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН также рассказал, какой будет зима в столичном регионе.