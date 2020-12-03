Синоптики прогнозируют «марсианскую» погоду в Москве на следующей неделе

В Московском регионе на следующей неделе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и до -14 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, температура будет с каждым днём падать.

«И на следующей неделе температура упадёт ночью до -9…-14 °С, днём — -3…-8 °С. Впереди нас ждёт преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода», — сказал он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что количество осадков в Москве в декабре будет около или ниже нормы.

Специалисты отметили, что ожидать большого количества снега в столице не стоит.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН также рассказал, какой будет зима в столичном регионе.