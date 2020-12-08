Вильфанд рассказал о влиянии пандемии на прогнозы

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о влиянии пандемии коронавируса на точность наблюдений и прогнозов.

«Очень часто в последнее время возникал вопрос, как пандемия повлияла на точность наблюдений и прогнозов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, «практически в разы сократилось количество данных, которые фиксировались на борту самолётов».

Синоптик рассказал, что «в 40 крупных компаниях на транспортных самолётах устанавливали специальные датчики, которые по мере движения фиксируют температуру, ветер, влажность».

Он добавил, что отсутствие этих данных негативно влияет на точность и качество прогнозов.

Ранее Вильфанд сообщил, что прошедшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1974 года.