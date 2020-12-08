В Пермском крае синоптики прогнозируют морозы и туман

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В Пермском крае создались благоприятные условия для гололёдно-изморозевых явлений, таких как туманы.
В Пермском крае синоптики прогнозируют морозы и туман
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, велика вероятность морозных туманов в пятницу и субботу, 11 и 12 декабря.

По предварительному прогнозу, существенные снегопады в регионе ожидаются не раньше середины декабря.

Во вторник, 8 декабря, в Пермском крае прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, 5—10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-6 °С, днём -9...-4 °С.

В среду, 9 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3—8 м/с. Температура ночью -14...-9 °С, днём -12...-7 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», синоптики предупредили об аномальных холодах в Татарстане.

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