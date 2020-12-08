Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь, с 7 на 8 декабря, в Москве стала самой холодной с начала зимы.

«В условиях аномально высокого атмосферного давления, выше нормы на 20 мм ртутного столба, связанного с сибирским антициклоном, прошедшая ночь в столичном регионе ознаменовалась усилением морозов. В Москве к 09:00 воздух остыл до -10 °C, что почти на 2 °C ниже положенной многолетней нормы декабря. В столичном регионе минимальные температурные показатели колебались в пределах -8,1...-14,9 °C», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, таким образом минувшая ночь в Москве побила предыдущий самый низкий показатель температуры за недавно начавшуюся зиму, который был зафиксирован в ночь на 7 декабря.

Тишковец добавил, что сибирский антициклон продержится в регионе до конца текущей недели.

Ранее он заявил, что в Московском регионе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и с температурой до -14 °С.