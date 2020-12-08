На Камчатке рассказали об извержении вулкана Ключевской
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Об этом информирует пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на данные Камчатской вулканологической станции.
«Восьмого декабря ночью (по местному времени – ред.) на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 километров», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В сообщении также говорится, что лавовый поток в Апахончиском жёлобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км.