На Камчатке рассказали об извержении вулкана Ключевской

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На Камчатке на склон извергающегося вулкана Ключевского вырвался лавовый поток, который за несколько часов спустился вниз на около 1,5 км.
На Камчатке рассказали об извержении вулкана Ключевской
  • © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Об этом информирует пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на данные Камчатской вулканологической станции.

«Восьмого декабря ночью (по местному времени – ред.) на южный склон Ключевского вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 километров», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В сообщении также говорится, что лавовый поток в Апахончиском жёлобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км.

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