На Камчатке вулкан выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 6 км
- © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Был зафиксирован выброс парогазового столба с содержанием пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шлейф распространился на 90 км, согласно видеоданным.
30 ноября пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском, который расположен на Камчатке, его высота достигала 7 тыс. м.