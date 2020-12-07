На Камчатке вулкан выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Был зафиксирован выброс парогазового столба с содержанием пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф распространился на 90 км, согласно видеоданным.

30 ноября пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском, который расположен на Камчатке, его высота достигала 7 тыс. м.