Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на этой неделе. В предстоящие три дня аномальные холода сохранятся.

Об этом сообщает «Реальное время».

Во вторник, 8 декабря, ночью ожидается до -12...-17 °С, при прояснениях — до -24 °С. Днём будет -7...-12 °С, местами до -15 °С.

9 и 10 декабря в ночное время температура опустится до -15...-22 °С, при прояснениях — до -22...-29 °С.

Днём прогнозируется -8...-14 °С, местами -17...-19 °С.

Ночью и утром 10 декабря могут образоваться морозные туманы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 31 м/с.