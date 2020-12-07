Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Татарстане

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В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на этой неделе. В предстоящие три дня аномальные холода сохранятся.
Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Татарстане
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Об этом сообщает «Реальное время».

Во вторник, 8 декабря, ночью ожидается до -12...-17 °С, при прояснениях — до -24 °С. Днём будет -7...-12 °С, местами до -15 °С.

9 и 10 декабря в ночное время температура опустится до -15...-22 °С, при прояснениях — до -22...-29 °С.

Днём прогнозируется -8...-14 °С, местами -17...-19 °С.

Ночью и утром 10 декабря могут образоваться морозные туманы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 31 м/с.

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