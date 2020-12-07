В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ветер до 31 м/с

Синоптики Краснодарского края предупредили, что с 7 по 9 декабря порывы ветра в регионе могут достигать 31 м/с.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В Краснодаре в понедельник, 7 декабря, обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северный и восточный, с порывами до 12—17 м/с.

В целом по краю в понедельник порывы ветра могут достигать 20 м/с. Днём на юге региона воздух прогреется до +5 °С, в северной части — до 0…–5 °С. На Черноморском побережье также будет ветрено, а в Новороссийске порывы будут достигать 26—31 м/с. Днём температура составит +3...+8 °С, на юге — до +11 °С.

Во вторник и среду, 8 и 9 декабря, в регионе переменная облачность, местами слабые снег и дождь. Ветер до 12—17 м/с. Ночью 8 декабря столбики термометров могут опуститься до –3…–8 °С, днём — до –3…+2 °С. В среду днём потеплеет до –1...+4 °С.

На Черноморском побережье во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, в среду возможны дожди. Ветер северо-восточный, 6—11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы до 12—17 м/с, в Новороссийске — до 18—23 м/с.

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