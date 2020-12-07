Дирижёр Чижевский прокомментировал ситуацию с пандемией

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Дирижёр Филипп Чижевский прокомментировал ситуацию с пандемией.
Дирижёр Чижевский прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Пандемия, не пандемия — музыкант должен играть. Если тебя не пускают в зал, можно выйти на улицу и сыграть там. Мы в июле дали концерт в обычном московском дворике. Я просто написал в Facebook: «Приходите, мы завтра сыграем». Пришло очень много народу, мы исполняли Баха, и это было здорово», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нельзя ни в коем случае оставлять то, чем человек занимался всю жизнь.

Как отметил Чижевский, нет ничего плохого в том, что музыканты играют на своих инструментах.

«Безусловно, бережёного Бог бережёт. Надо мыть руки, не целоваться с человеком, который кашляет, заботиться о гигиене», — добавил он.

Ранее лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в беседе с НСН рассказал о важности соблюдения масочного режима.

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