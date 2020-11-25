Лидер группы «Калинов мост» рассказал о важности соблюдения масочного режима

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Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал о важности соблюдения масочного режима.
Лидер группы «Калинов мост» рассказал о важности соблюдения масочного режима
  • © kalinovmost.ru

«Я тоже стараюсь это правило соблюдать, поддерживаю такую меру, дабы не смущать окружающих и уважительно относиться к этим требованиям. Информации много различной о коронавирусе», — признался музыкант в беседе с НСН.

Он подчеркнул, что опытные и уважаемые врачи, которые ещё при СССР себя зарекомендовали, говорят, что маска обязательно нужна.

Ранее «Невские новости» сообщали, в Санкт-Петербурге было совершено около 30 рейдов и выписано более 150 штрафов нарушителям масочного режима.

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