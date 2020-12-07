Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была -8,8 °C. Сегодня только за шесть часов минимальная -8,9 °C», — сказал специалист.

По его словам, температура в течение дня будет ещё опускаться за счёт позднего восхода солнца и облачности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и до -14 °С. 

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