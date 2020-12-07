Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
«Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была -8,8 °C. Сегодня только за шесть часов минимальная -8,9 °C», — сказал специалист.
По его словам, температура в течение дня будет ещё опускаться за счёт позднего восхода солнца и облачности.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и до -14 °С.