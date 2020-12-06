Вильфанд рассказал о погоде на севере азиатской части России

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал о погоде на севере азиатской части России на следующей неделе.

Он сообщил, что «меняется циркуляция на севере азиатской части страны, то есть Средняя Сибирь, Красноярский край, север Якутии, там температура понизится с четверга и будет около нормы».

«Но самое интересное, что в ряде районов Красноярского края температура изменится сразу на 25 °С», — добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.