Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» пройдёт 6 декабря в Москве
- Pixabay
Об этом сообщает «Утро.ру».
Мероприятие пройдёт в рамках Международного рождественского фестиваля духовной музыки «Адвент».
Участниками концерта станут выпускница вокального факультета лондонского Королевского музыкального колледжа Мария Остроухова и российский органист, клавесинист и композитор Фёдор Строганов.
Они исполнят традиционные рождественские гимны, а также сочинения известных композиторов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что стали известны лауреаты международного конкурса для молодых композиторов «Новые классики».