Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» пройдёт 6 декабря в Москве

Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» состоится 6 декабря в соборе Святых Петра и Павла в Москве.

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Об этом сообщает «Утро.ру». Мероприятие пройдёт в рамках Международного рождественского фестиваля духовной музыки «Адвент». Участниками концерта станут выпускница вокального факультета лондонского Королевского музыкального колледжа Мария Остроухова и российский органист, клавесинист и композитор Фёдор Строганов. Они исполнят традиционные рождественские гимны, а также сочинения известных композиторов. Ранее «Дни.ру» сообщали, что стали известны лауреаты международного конкурса для молодых композиторов «Новые классики».