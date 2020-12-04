Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» пройдёт 6 декабря в Москве

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Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» состоится 6 декабря в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
Концерт «Европейское Рождество: орган и голос» пройдёт 6 декабря в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Мероприятие пройдёт в рамках Международного рождественского фестиваля духовной музыки «Адвент».

Участниками концерта станут выпускница вокального факультета лондонского Королевского музыкального колледжа Мария Остроухова и российский органист, клавесинист и композитор Фёдор Строганов.

Они исполнят традиционные рождественские гимны, а также сочинения известных композиторов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что стали известны лауреаты международного конкурса для молодых композиторов «Новые классики».

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