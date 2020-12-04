Синоптик рассказал о погоде в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве.
Синоптик рассказал о погоде в Москве
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что уже с этих выходных на погоду всей средней полосы и столичных регионов центральной полосы России окажет влияние сибирский антициклон «Хавьер», который очистит небо от серых туч.

«И в условиях незначительной облачности начнётся выхолаживание воздуха», — сказал он.

По его словам, уже в ближайшие выходные ночью ожидается до -7...-12 °С, днём — до -2...-7 °С.

Со своей стороны, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» отметила, что из-за безветренной погоды, которая ожидается в воскресенье и понедельник, в ночное и утреннее время в нижнем слое воздуха возможно накопление вредных примесей.

«Поэтому если в воскресенье кто-то соберётся гулять, лучше это делать после 11 часов, когда начнётся какая-то вентиляция воздуха за счёт перемешивания», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют бесснежную погоду в Москве.

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