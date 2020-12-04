Синоптики прогнозируют бесснежную погоду в Москве

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В Москве и области снега не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют бесснежную погоду в Москве
  • Reuters

«Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождётесь. В ближайшее время снега не дождётесь», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не предвидится. 

«Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную её части, что установило погоду с высоким давлением», — добавил синоптик.

По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе на следующей неделе ожидается холодная «марсианская» погода без снега и до -14 °С. 

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