Twitter ввёл новые меры по борьбе с разжиганием ненависти

Короткая ссылка
Администрация микроблога Twitter расширила правила использования платформы и ввела дополнительные меры для борьбы с разжиганием ненависти на основе расы, этнической принадлежности и национального происхождения.
Twitter ввёл новые меры по борьбе с разжиганием ненависти
  • Reuters

«Сегодня мы расширяем нашу политику (регулирования ненавистнического поведения. — RT), чтобы запретить использование выражений, унижающих человеческое достоинство по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения», — говорится в блоге.

Администрация соцсети будет добиваться удаления постов, нарушающих правила, а также обращать внимание на «потенциально оскорбительный контент».

«Если учётная запись неоднократно нарушает правила Twitter, мы можем временно заблокировать её или приостановить действие учётной записи», — напомнили в администрации.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Документ призван снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

По словам Трампа, когда социальные сети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, это, по сути, является проявлением редакционной политики — в этой связи соцсети становятся своеобразными издателями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить