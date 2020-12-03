Twitter ввёл новые меры по борьбе с разжиганием ненависти

Администрация микроблога Twitter расширила правила использования платформы и ввела дополнительные меры для борьбы с разжиганием ненависти на основе расы, этнической принадлежности и национального происхождения.

«Сегодня мы расширяем нашу политику (регулирования ненавистнического поведения. — RT), чтобы запретить использование выражений, унижающих человеческое достоинство по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения», — говорится в блоге.

Администрация соцсети будет добиваться удаления постов, нарушающих правила, а также обращать внимание на «потенциально оскорбительный контент».

«Если учётная запись неоднократно нарушает правила Twitter, мы можем временно заблокировать её или приостановить действие учётной записи», — напомнили в администрации.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Документ призван снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

По словам Трампа, когда социальные сети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, это, по сути, является проявлением редакционной политики — в этой связи соцсети становятся своеобразными издателями.