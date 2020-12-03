Эксперт оценил перспективы голосовых сообщений в мессенджерах

Эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьёв оценил перспективы голосовых сообщений в мессенджерах.

«Сейчас очень популярны голосовые сообщения, звонки в мессенджерах. Это делается для того, чтобы не зависеть от оператора, используя только его интернет. Считается, что это более защищённый канал от прослушиваний», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Соловьёв, голосовые сообщения не смогут вытеснить текстовые, поскольку есть информация, которую можно передать только текстом для удобства восприятия.

По мнению эксперта, будет серьёзное развитие голосовых ассистентов, которые станут с помощью диктовки переводить данные в текст.

«Голос будет побеждать, но не заменит текстовые сообщения, точно так же, как телевизор не заменил кинотеатр», — полагает он.

Ранее руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с Newinform оценил уязвимость мессенджеров.