Эксперт оценил уязвимость мессенджеров

Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц оценил уязвимость мессенджеров.

«Наличие возможности уязвимости — это не есть сам факт уязвимости, то есть что ей обязательно воспользовались или можно воспользоваться», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, любой мессенджер уязвим, как и любая система, передающая данные от клиента к серверу и от сервера к следующему клиенту.

Лифшиц добавил, что если такая брешь действительно существует, то WhatsApp устранит эту проблему только в будущем обновлении.

Ранее экс-хакер группы Anonymous Джейк Дэвис заявил, что пользователь WhatsApp может сделать запрос и получить список всех своих контактов и групп.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения об отключении WhatsApp на миллионах устройств в 2020 году.