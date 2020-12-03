Георгий Мартиросян поделился воспоминаниями о Борисе Плотникове
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- РИА Новости
«Боря замечательный был артист. Он настолько был тонкий и подробный, что мы, коллеги, просто рот открывали и стояли смотрели на то, как он это делает на сцене. Просто удивительно, настолько тонкий, нежный и правдивый», — заявил он в беседе с ФАН.
Как считает Мартиросян, по-настоящему яркая роль у Плотникова была в военной драме «Восхождение».
«У Ларисы Шепитько он сыграл замечательную работу, роскошную просто. Он настолько был выразителен», — отметил артист.
Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Плотникова выдающимся актёром.