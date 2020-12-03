Георгий Мартиросян поделился воспоминаниями о Борисе Плотникове

Актёр Георгий Мартиросян поделился воспоминаниями о своём коллеге Борисе Плотникове.

«Боря замечательный был артист. Он настолько был тонкий и подробный, что мы, коллеги, просто рот открывали и стояли смотрели на то, как он это делает на сцене. Просто удивительно, настолько тонкий, нежный и правдивый», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает Мартиросян, по-настоящему яркая роль у Плотникова была в военной драме «Восхождение».

«У Ларисы Шепитько он сыграл замечательную работу, роскошную просто. Он настолько был выразителен», — отметил артист.

Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Плотникова выдающимся актёром.