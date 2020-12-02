Объявлены лауреаты премии «Большая книга» по итогам читательского голосования

Стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу организаторов.

«В опросе приняли участие читатели из более чем 40 стран мира. Они выбрали победителями Михаила Елизарова за роман «Земля», Дину Рубину за «Наполеонов обоз», а также Алексея Макушинского за «Предместья мысли. Философическая прогулка», — отмечается в сообщении.

Всего в список финалистов вошли 13 произведений. Победителей сезона объявят 10 декабря.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.