Объявлены лауреаты премии «Большая книга» по итогам читательского голосования
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу организаторов.
«В опросе приняли участие читатели из более чем 40 стран мира. Они выбрали победителями Михаила Елизарова за роман «Земля», Дину Рубину за «Наполеонов обоз», а также Алексея Макушинского за «Предместья мысли. Философическая прогулка», — отмечается в сообщении.
Всего в список финалистов вошли 13 произведений. Победителей сезона объявят 10 декабря.
Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.