Режиссёр Андрианов назвал Плотникова легендой советского кино

Режиссёр Алексей Андрианов прокомментировал сообщение о смерти актёра Бориса Плотникова.

«Конечно, Борис Григорьевич был очень профессиональным актёром, всем это понятно. Можно сказать, он — легенда нашего советского кино. Даже не можно сказать, а так и есть», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Андрианов, ему прекрасно работалось с Плотниковым во время съёмок «Годунова».

По словам режиссёра, это был замечательный человек, очень добрый и совершенно не конфликтный.

В свою очередь, актриса Нина Русланова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что хотела бы увидеть больше публикаций о деятельности своего коллеги в СМИ.

«Я хотела бы, чтобы передачу о Боре сделали по программам, чтобы оповестить, что умер гениальный актёр», — сказала она.

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.