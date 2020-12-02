Режиссёр Андрианов назвал Плотникова легендой советского кино

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Режиссёр Алексей Андрианов прокомментировал сообщение о смерти актёра Бориса Плотникова.
Режиссёр Андрианов назвал Плотникова легендой советского кино
  • РИА Новости

«Конечно, Борис Григорьевич был очень профессиональным актёром, всем это понятно. Можно сказать, он — легенда нашего советского кино. Даже не можно сказать, а так и есть», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил Андрианов, ему прекрасно работалось с Плотниковым во время съёмок «Годунова».

По словам режиссёра, это был замечательный человек, очень добрый и совершенно не конфликтный.

В свою очередь, актриса Нина Русланова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что хотела бы увидеть больше публикаций о деятельности своего коллеги в СМИ.

«Я хотела бы, чтобы передачу о Боре сделали по программам, чтобы оповестить, что умер гениальный актёр», — сказала она.

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.

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