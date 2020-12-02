Умерла актриса Нина Иванова

Российская актриса Нина Иванова скончалась на 87-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«1 декабря 2020 года на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссёр Нина Георгиевна Иванова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что свою первую роль Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Больше всего актриса известна по роли Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.

Ранее сообщалось, что народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.