Бортко прокомментировал сообщение о смерти Плотникова

Режиссёр, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Плотникова.

«То, что он снимался в «Собачьем сердце», я очень доволен и счастлив, потому что он сделал эту роль. Там написано очень мало, и в этой роли практически ничего нет, он её сделал сам. Это было очень здорово», — пояснил Бортко.

Он назвал Плотникова хорошим и замечательным актёром.

«Кто не видел, посмотрите (фильм Ларисы. — RT) Шепитько «Восхождение». Он там очень узнаваем, там лучшая его роль», — заключил собеседник RT.

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.