В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег с дождём

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В Санкт-Петербурге в среду, 2 декабря, по прогнозам синоптиков, будет тепло — до +1 °С, — сыро и слякотно.
В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег с дождём
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Утром 2 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождём. Ветер юго-западный и южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -1 °С... +2 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает петербургский гидрометцентр.

Также с утра в отдельных районах возможна гололедица.

В ближайшие два дня может стать чуть прохладнее, температура опустится до –4 °С, осадки прекратятся.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.

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