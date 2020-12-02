В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег с дождём

В Санкт-Петербурге в среду, 2 декабря, по прогнозам синоптиков, будет тепло — до +1 °С, — сыро и слякотно.

Об этом сообщает kp.ru.

«Утром 2 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождём. Ветер юго-западный и южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -1 °С... +2 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает петербургский гидрометцентр.

Также с утра в отдельных районах возможна гололедица.

В ближайшие два дня может стать чуть прохладнее, температура опустится до –4 °С, осадки прекратятся.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.