В Санкт-Петербурге обещают мокрый снег с дождём
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Утром 2 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождём. Ветер юго-западный и южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит -1 °С... +2 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — сообщает петербургский гидрометцентр.
Также с утра в отдельных районах возможна гололедица.
В ближайшие два дня может стать чуть прохладнее, температура опустится до –4 °С, осадки прекратятся.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.