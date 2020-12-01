В РГГУ рассказали о вкладе Антоновой в развитие музейного дела

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Профессор кафедры музеологии ФИИ РГГУ Ирина Баканова рассказала о вкладе президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой в развитие музейного дела.
В РГГУ рассказали о вкладе Антоновой в развитие музейного дела
  • © Яна Лапикова
  • РИА Новости

«В деле образования и подготовки музейных сотрудников Ирина Александровна оказалась прогрессивным человеком и победителем. Она приезжала в музей РГГУ, выступала с потрясающими мастер-классами и историями музейными. Благодаря чему на факультет переходило много людей», — заявила Баканова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она отметила, что под крылом Антоновой выросло не одно поколение музейщиков, и можно сказать, что есть школа Ирины Антоновой.

«Это история о том, как трансформируется восприятие классического искусства, она была человеком удивительным в этом отношении. На факультете истории искусства очень многие идеи удалось провести благодаря Ирине Александровне», — добавила Баканова.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.

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