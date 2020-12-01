Опубликовано последнее интервью Антоновой РИА Новости

Опубликовано последнее интервью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — ветерана Великой Отечественной войны Ирины Антоновой РИА Новости.

Беседа состоялась к 75-летию Победы, но публиковать её Антонова сочла неуместным, поскольку решила, что нескромно говорить о себе, когда в стране такие проблемы, связанные с пандемией.

В интервью Антонова, в частности, поделилась воспоминаниями о первом дне войны.

«Я только окончила первый курс Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), у нас, студентов, был такой душевный подъём у всех, мы сдали все экзамены, а назавтра узнаём, что началась война. Полгода примерно не работал наш вуз и университет, с которым его объединили. А потом, в январе, МГУ открылся, мы учились и одновременно работали. Кто кем: я — в госпитале, предварительно я окончила короткие курсы медсестёр», — говорила она.

По её словам, всю войну она училась и работала — сначала в госпитале на Красной Пресне с весны 1942 года, потом на Бауманской.

Как отмечала Антонова, по-настоящему страшно не было.

«Когда уже прошло много лет, я подумала, как же было страшно, но в то время — нет», — говорила она.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.