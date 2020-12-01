Метеоролог рассказал, какой будет зима в столичном регионе

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой будет зима в столичном регионе.
Метеоролог рассказал, какой будет зима в столичном регионе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В декабре 2020-го будет холоднее, чем в прошлом декабре, да и вообще, зима будет холоднее предыдущей, хотя и будет теплее средних многолетних показателей. Снег уже выпадал и лежал несколько дней, это произошло в средние многолетние сроки, но затем оттепель свела на нет все усилия зимы. Снег, который выпал сегодня, принесёт от 3 до 5 см снежного покрова», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, этот снег задержится в Москве, температура переходит через ноль, а в следующие дни останется минусовой. Как отметил эксперт, ночью может быть до -6 °С, по области — до -10 °С. Дневная температура станет отрицательной.

«В последующие дни погода станет сухой, морозной. И если предыдущие несколько недель погода была пасмурной, мы жили, как дети подземелья, то теперь появится солнце», — сказал Старков.

Он добавил, что небо очистится и в погоде будет больше позитива.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области.

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