Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства прокомментировала смерть Ирины Антоновой
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Это фантастическая труженица. Ирина Александровна до последнего сохраняла трезвую голову и продолжала работать. Для нас, представителей старшего поколения музейщиков, она была своего рода ориентиром, на который мы все равнялись», — сказала Наталья Метелица.
Она, в частности, подчеркнула, что всегда относилась к мнению Ирины Антоновой с большим вниманием и уважением даже в тех случаях, когда их мнения и позиции не совпадали.
«Я всегда с большим уважением относилась к её мнению, к её позиции настоящего музейщика — хранителя ценностей. К её стремлению просвещать. Для всех нас это огромная потеря», — подчеркнула директор петербургского музея.
Бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.