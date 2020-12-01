Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства прокомментировала смерть Ирины Антоновой

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Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства искусствовед Наталья Метелица прокомментировала сообщение о смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.
Директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства прокомментировала смерть Ирины Антоновой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Это фантастическая труженица. Ирина Александровна до последнего сохраняла трезвую голову и продолжала работать. Для нас, представителей старшего поколения музейщиков, она была своего рода ориентиром, на который мы все равнялись», — сказала Наталья Метелица.

Она, в частности, подчеркнула, что всегда относилась к мнению Ирины Антоновой с большим вниманием и уважением даже в тех случаях, когда их мнения и позиции не совпадали.

«Я всегда с большим уважением относилась к её мнению, к её позиции настоящего музейщика — хранителя ценностей. К её стремлению просвещать. Для всех нас это огромная потеря», — подчеркнула директор петербургского музея.

Бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.

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