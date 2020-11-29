Участница из Франции победила на Детском Евровидении

Участница из Франции Валентина Тронель победила на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который прошёл в формате телемоста в польской Варшаве.

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Об этом объявили организаторы конкурса в Twitter. Победительница, исполнившая песню J'imagine, набрала 200 баллов по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Второе место занял конкурсант из Казахстана Каракат Башанова, а третьей стала представительница Испании Солеа. Представлявшая Россию 11-летняя петербурженка София Феськова с песней A Time for Us заняла 10-е место, набрав 88 баллов. В 2019 году на Детском Евровидении в Польше победила польская исполнительница Виктория Габор.