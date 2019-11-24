Участница из Польши победила на Детском Евровидении

Короткая ссылка
Участница из Польши Виктория Габор победила на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который прошёл в польском Гливице.
Участница из Польши победила на Детском Евровидении
  • © junioreurovision.tv

Об этом объявили организаторы конкурса в Twitter.

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.

Второе место занял представитель Казахстана Ержан Максим (227 баллов), третье — участница из Испании Мелани Гарсия (212 баллов).

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место с 72 баллами.

Ранее Ооржака выписали из польской больницы, куда он попал после падения в обморок во время первой репетиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить