Участница из Польши победила на Детском Евровидении
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Об этом объявили организаторы конкурса в Twitter.
По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.
Второе место занял представитель Казахстана Ержан Максим (227 баллов), третье — участница из Испании Мелани Гарсия (212 баллов).
Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место с 72 баллами.
Ранее Ооржака выписали из польской больницы, куда он попал после падения в обморок во время первой репетиции.