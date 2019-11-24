Участница из Польши победила на Детском Евровидении

Участница из Польши Виктория Габор победила на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который прошёл в польском Гливице.

Об этом объявили организаторы конкурса в Twitter.

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.

Второе место занял представитель Казахстана Ержан Максим (227 баллов), третье — участница из Испании Мелани Гарсия (212 баллов).

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место с 72 баллами.

Ранее Ооржака выписали из польской больницы, куда он попал после падения в обморок во время первой репетиции.