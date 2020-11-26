В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком

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В Московской области продолжают принимать меры по борьбе с борщевиком. Административные комиссии городских округов рассмотрели около 5,5 тыс. дел против нарушителей.
В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Землевладельцы, которые не боролись с борщевиком на своих участках, заплатили штрафов на общую сумму 221,3 млн рублей .

«В этом году проведена масштабная работа по выявлению сорняка, чтобы взять на контроль земли, на которых он обнаружен. Таких земельных участков у нас уже более 7,2 тыс.», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она отметила, что начисление штрафов продолжается и в конце года, поскольку нарушений очень много.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.

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