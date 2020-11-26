Мединский оценил последствия пандемии для российских кинотеатров

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Помощник президента России Владимир Мединский оценил последствия пандемии для отечественных кинотеатров.
Мединский оценил последствия пандемии для российских кинотеатров
  • РИА Новости

«Кинотеатры закрываются. Им тяжело. Но 25% — это средняя заполняемость кинотеатра. Есть праздники и выходные, когда заполняемость больше 50%. Но в среднем — четверть. Если б у нас каждый фильм получал 25% залов — было бы неплохо», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, поход в кино будет становиться таким же видом просвещённого досуга, как поход в театр.

Ранее Мединский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» ответил на вопрос о связи политики и истории.

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