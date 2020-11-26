В петербургском «Мюзик-Холле» пройдёт реконструкция

Здание театра «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге закрывается на реконструкцию, в ходе которой оно будет частично перестроено и приспособлено для современного использования.

Об этом сообщает kp.ru.

«Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию и приспособление для современного использования здания театра «Мюзик-Холл». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно одобренному проекту, здание «пересадят» на заниженные фундаменты для увеличения высоты подвального этажа, где разместится техническое и сценическое оборудование, а также часть зрительского комплекса.

Исторический уровень перекрытий вестибюля Малого зала занизят для безбарьерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

Будет восстановлен исторический уровень высоты помещений, а ярусы зрительного зала вынесут так, чтобы зрители лучше видели сцену. В подкупольном пространстве здания оборудуют репетиционный зал.

Сроки работ пока не называются.

В декабре 2019 года портал RIA56 сообщил, что на капремонт Оренбургского областного кукольного театра и театра кукол «Пьеро» направили 500 млн рублей.