Синоптик назвал возможные сроки формирования снежного покрова в Москве

Синоптик столичного метеобюро рассказал, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря.

Он добавил, что снег, выпавший 26 ноября, растает.

Ранее сообщалось, что циклон «Таня» станет причиной ухудшения погоды в Москве 26 ноября.