Синоптик назвал возможные сроки формирования снежного покрова в Москве
Синоптик столичного метеобюро рассказал, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров.
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря.
Он добавил, что снег, выпавший 26 ноября, растает.
Ранее сообщалось, что циклон «Таня» станет причиной ухудшения погоды в Москве 26 ноября.
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