Синоптик назвал возможные сроки формирования снежного покрова в Москве

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Синоптик столичного метеобюро рассказал, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров.
Синоптик назвал возможные сроки формирования снежного покрова в Москве
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря.

Он добавил, что снег, выпавший 26 ноября, растает.

Ранее сообщалось, что циклон «Таня» станет причиной ухудшения погоды в Москве 26 ноября.

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